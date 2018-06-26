Перед отставкой Холманских успел вручить главе ХМАО Комаровой важное послание от Путина

Экс-полпред президента в УрФО Игорь Холманских, освобождённый от должности несколько минут назад, перед отставкой успел вручить главе ХМАО благодарственное письмо. Адресантом письма стал президент РФ Владимир Путин.

Вручение прошло в Нефтеюганске, где г-н Холманских был с рабочей поездкой. Он участвовал во встрече, посвящённой памяти погибшего мэра Нефтеюганска Петухова. Полпред также принял участие в конференции «Местное самоуправление: служение и ответственность».

Письмо, которое Холманских вручил Наталье Комаровой, кается выборов. «Благодарю вас за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации», – говорится в тексте письма. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора ХМАО.

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Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 26.06.18

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