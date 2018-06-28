В Сургуте возбудили уголовное дело из-за смерти девушки на танцполе под упавшим телевизором

В Сургуте следователи изучат обстоятельства смерти женщины в ночном клубе. ЧП произошло в ночь на 23 июня 2018 года. На посетительницу заведения рухнули телевизоры. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как пояснили в следственном управлении СК ХМАО, женщина находилась на танцполе в тот момент, когда на неё обрушилась металлическая конструкция с закреплёнными на ней мониторами. «Допрашиваются руководство и персонал клуба, очевидцы случившегося, запрошена техническая документация на имеющееся в клубе оборудование с целью проверки его на предмет безопасности, изучаются записи с камер видеонаблюдения», – рассказали в пресс-службе окружного СУ СК.

Там добавили, что оценят работу тех, кто отвечал за безопасность посетителей в клубе.

Согласно информации сообщества «К-Информ», ЧП произошло в клубе Gallery Club.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 28.06.18

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