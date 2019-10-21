Владельцу караоке-клуба в Сургуте грозит до 6 лет за смерть посетительницы

Сотрудники следственного отдела по Сургут завершили расследование уголовного дела по факту гибели посетительницы развлекательного заведения. Трагедия произошла в ночь на 23 июня 2018 года. Женщина находилась на танцполе, когда на нее обрушилась металлическая конструкция с закрепленными на ней мониторами. Она получила травмы несовместимые с жизнью.

Как сообщили корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, следствие считает, что женщина погибла по вине директора развлекательного комплекса, который осознавая, что конструкция несет угрозу жизни и здоровью посетителей не убедился в её соответствии требованиям безопасности. На основании собранных доказательств директору развлекательного заведения предъявлено обвинение оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

Расследование уголовного дела завершено, прокурором утверждено обвинительное заключение. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом. По словам официального представителя СУ СКР по Югре, если вина директора развлекательного заведения будет признана в суде, ему грозит до шести лет лишения свободы. Как писал «Новый День», ЧП случилось в караоке-клубе «Gallery Club».

Сургут, Иван Гридин

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