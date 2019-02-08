Владельцу сургутского караоке-клуба, где погибла девушка, предъявлено обвинение

Владельцу сургутского караоке-клуба «Gallery Club», в котором прошлым летом погибла девушка, предъявлено обвинение. Следствие полагает, что он не обеспечил безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание грузоподъемного технического устройства, которое упало на посетительницу.

ЧП произошло в ночь на 23 июня – на женщину, находившуюся на танцполе, обрушилась металлическая конструкция с закрепленными на ней мониторами. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

Как сообщили в СУ СКР по ХМАО, 8 февраля владельцу клуба предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 08.02.19

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