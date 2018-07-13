Два надзорных ведомства проверят «Сургутнефтегаз» после взрыва

Ещё два ведомства занялись расследованием взрыва на объекте «Сургутнефтегаза» в городе Лянтор. Это прокуратура и трудовая инспекция ХМАО. ЧП на объекте произошло утром 13 июля. Ранее сообщалось, что горения не было, только хлопок, в результате пострадали семь человек, разрушено оборудование.

Пока озвучены только предварительные обстоятельства ЧП. Известно, что взрыв произошёл во время ремонта оборудования. Одни ведомства сообщали, что это была компрессорная станция, другие добавляли, что ЧП зафиксировано в ремонтном цехе. В прокуратуре ХМАО рассказали, что произошёл взрыв газо-воздушной смеси на предприятии НГДУ «Лянторнефть». В СУ СК ХМАО поясняли, что произошла детонация агрегата по очистке труб без последующего возгорания.

Известно, что двое пострадавших доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. По неофициальной информации собеседника агентства «Новый День», у одного из них произошла травматическая ампутация ноги. В Лянторской больнице отказались сообщать информацию о состоянии здоровья работников, переадресовав журналистов в департамент здравоохранения ХМАО. Но там заявили, что не должны информировать общественность о том, живы пострадавшие или нет. Между тем, в Сети уже появились не только диагнозы пациентов, но и их возраст и имена. По данным агентства, это технические сотрудники, в том числе слесари и нженеры.

Как сообщили в Минэнерго, двое пострадавших находятся в реанимации, четверо обследуются в приёмных отделениях, один госпитализирован в хирургическое отделение с ушибами и рваными ранами.

Как рассказали агентству «Новый День» в трудовой инспекции ХМАО, ведомство проверит соблюдение правил охраны труда на предприятии. «Наши сотрудники выехали на место ЧП, работают вместе со следователями. Этот случай связан с производством, люди явно не посторонние, все пострадавшие – работники «Сургутнефтегаза». Будем разбираться», – сказал «Новому Дню» руководитель госинспекции труда в ХМАО Максим Новичков.

По данным МЧС ХМАО, сообщение о взрыве поступило в 8:08 в пятницу, 13 июля 2018 года.

Лянтор, служба информации

Лянтор. Другие новости 13.07.18

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