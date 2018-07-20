Взрыв на «Сургутнефтегазе» произошёл после того, как рабочие попытались потушить дымящее оборудование

Взрыв на объекте «Сургутнефтегаз» в Лянторе произошёл в тот момент, когда рабочие пытались потушить дымящее оборудование. Об этом рассказали инспекторы труда в ХМАО по итогам проведённой по факту ЧП проверки, сообщает агентство «Новый День».

Взрыв случился 13 июля 2018 года. Пострадали семь работников управления по внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа «Сургутнефтегаз». Один из них позднее скончался в больнице – у него произошла травматическая ампутация ноги во время ЧП. Ещё одному причинён тяжкий вред здоровью. Расследование начали несколько ведомств, в том числе и гострудинспекция ХМАО.

«Утром, в 7:30, произошло задымление помещения, в котором хранилось оборудование. Помещение вскрыли. Выяснилось, что дым шёл от оборудования для внутритрубного обследования газопроводов. Сотрудники начали ликвидировать очаг первичными средствами пожаротушения. Произошёл неконтролируемый взрыв», – описывают обстоятельства ЧП в ведомстве. Там подтверждают ранее озвученную версию причин инцидента:случился взрыв одной из трёх литий-тионилхлоридной батареи.

Ранее стало известно, что взорвавшееся оборудование принадлежало АО «Транснефть-Диаскан» (дефектоскоп). Судя по всему, сотрудники этой подрядной организации и должны были работать с агрегатом. Батареи внутри дефектосопа были изготовлены предприятием «Квазар».

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Компания «Сургутнефтегаз» до сих пор не дала официальных комментариев относительно ЧП.

Лянтор, служба информации

Лянтор. Другие новости 19.07.18

Жительница Сургута рассказала, как лишилась части ягодицы из-за пластических хирургов (СТРАШНОЕ ФОТО). / Список депутатов тюменской «матрешки», проголосовавших в Госдуме за пенсионную реформу. / СК проверяет клинику пластической хирургии, где пациентке изуродовали грудь и попу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»