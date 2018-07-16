В деле о взрыве в Югре появились новые фигуранты

Югорские следователи допросили руководство АО «Транснефть-Диаскан», которому принадлежит дефектоскоп, ставший причиной взрыва на предприятии «Сургутнефтегаза» – НГДУ «Лянторнефть». Кроме того, были допрошены работники «Транснефть-Диаскан», осуществлявшие эксплуатацию и ремонт дефектоскопа, и представители производителя литиевых батарей ООО «Квазар» (г.Томск).

Следователями изъяты документация по изготовлению литиевых батарей, инструкции и руководство по их эксплуатации, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственных взаимоотношений ООО «Квазар» и АО «Транснефть – Диаскан»,– сообщили в СУ СКР по ХМАО.

В пятницу, 13 июля 2018 года в помещении компрессорной станции произошла детонация элементов питания дефектоскопа (агрегат для очистки труб). Предположительно одна из литиевых батарей дефектоскопа разгерметизировалась, после чего в аккумуляторной ячейке стала происходить химическая реакция, повлекшая повышение температуры, атмосферного давления, выброс газов и задымление. Не выдержав высокого давления, крышка дефектоскопа разорвалась, после чего произошел выброс элементов питания и конструкций дефектоскопа, которыми были травмированы семь работников.

Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Спасти одного из мужчин – 39-летнего слесаря – не удалось.

В настоящее время преступление по уголовному делу переквалифицировано с части 1 на часть 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Лянтор, служба информации

Лянтор. Другие новости 16.07.18

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