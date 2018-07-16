Следователи приняли новое решение по делу о взрыве в Югре в связи со смертью пострадавшего

Пострадавшие от взрыва на предприятии «Сургутнефтегаза» получат компенсации. Об этом «Новому Дню» сообщили источник в правоохранительных органах. Выплаты произведет кэптивная страховая компания СНГ, размер суммы пока не разглашается. В самом «Сургутнефтегазе» получить комментарий не удалось.

Вечером 13 июля скончался один из пострадавших. «Очень тяжелые травмы получили 39-летний слесарь пятого разряда Александр Фролов, в минувшую пятницу он умер, – рассказала «Новому Дню» заместитель руководителя госинспекции труда в ХМАО Наталья Чекунова. – Роструд проводит проверку, идет сбор информации, опрос свидетелей. Пока неясно, что стало причиной ЧП – нарушение требований охраны труда или брак оборудования. Мы будем настаивать на технической экспертизе».

Напомним, утром 13 июля 2018 года на складе ремонтно-механического цеха компрессорной станции, расположенном в промышленной зоне города Лянтора Сургутского района произошла детонация дефектоскопа (агрегат для очистки промышленных труб) без последующего возгорания. В результате происшествия пострадали семь работников, двое получили тяжкие травмы [один из них позже скончался], двое – травмы средней степени тяжести, троим – причинен легкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Скорее всего, дело будет переквалифицировано. Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по ХМАО, сегодня на сайте ведомства появится обновленная информация, касающаяся, в том числе, квалификации преступления.

Лянтор, служба информации

Лянтор. Другие новости 13.07.18

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