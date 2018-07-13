Следователи раскрыли подробности взрыва на предприятии «Сургутнефтегаза»

В ХМАО следственный комитет возбудил по факту взрыва на предприятии «Сургутнефтегаза». Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

«По предварительным данным, работа дефектоскопа обеспечивалась литиевыми батареями. Предположительно одна из батарей разгерметизировалась, и вследствие взаимодействия с кислородом разорвалась, после чего произошел выброс элементов дефектоскопа, которыми были травмированы рабочие», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Следователи установят объективные причины произошедшего и дадут правовую оценку действию либо бездействию всех лиц, ответственных за эксплуатацию дефектоскопа и обеспечение безопасности работников на данном объекте. В рамках уголовного дела будет проведен комплекс экспертных исследований, в том числе технические экспертизы для проверки дефектоскопа и элементов его питания на предмет исправности.

Напомним, утром 13 июля 2018 года на складе ремонтно-механического цеха компрессорной станции предприятия НГДУ «Лянторнефть» произошла детонация дефектоскопа (агрегат для очистки промышленных труб) без последующего возгорания. В результате происшествия пострадали семь работников, которые госпитализированы в медицинские учреждения Сургута и Сургутского района. По предварительным данным, двое из них получили тяжкие травмы. У одного из них произошла травматическая ампутация ноги. Еще двое получили травмы средней степени тяжести, троим – причинен легкий вред здоровью.

Лянтор, служба информации

Лянтор. Другие новости 13.07.18

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