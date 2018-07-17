Бизнесвумен из Югры, которая протестовала голой против пенсионной реформы, оставили в психбольнице

Владелица парикмахерской в Пыть-Яхе, которая протестовала голой против повышения пенсионного возраста, всё ещё находится в психбольнице. Полицейские пока не приняли решение относительно привлечения её к ответственности за неподобающее поведение возле администрации города.

«В данный момент гражданка находится на стационарном лечении в специализированном учреждении закрытого типа. В связи с этим решения принять не представляется возможным», – сообщил врио заместителя начальника управления МВД ХМАО Андрей Шабашов в ответ на запрос агентства «Новый День».

ЧП произошло 26 июня 2018 года. Полностью обнажённая женщина поздно вечером вышла к мэрии, снимающим её на камеру прохожим она сообщила, что поступила так из-за пенсионной реформы. «Я живу здесь, в городе Пыть-Яхе, 50 лет, у меня парикмахерская на центральной улице. Мне всё равно как я выгляжу, но мне не всё равно, что делают с моим народом. <…> Грабят мой народ», – выкрикивала женщина в отчаянии.

Ранее неофициальный собеседник в администрации рассказывал агентству «Новый День», что женщина во время своей акции находилась в сильном алкогольном опьянении. Правоохранители не смогли её опросить, так как она говорила, что ничего не помнит.

Пыть-Ях, служба информации

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