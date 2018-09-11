Мэр Сургута породил оппозиционную дискуссию про губернатора Моора

Глава Сургута Вадим Шувалов, сам того не желая, создал площадку для критики нового губернатора Тюменской области. На официальной и личной страничках ВКонтакте Шувалов разместил пост, в котором поздравил Александра Моора.

«Результат в 65,94% голосов – высокий показатель доверия избирателей. Уже многое достигнуто, но впереди большие перспективы и проекты. Не сомневаюсь, что Ваш профессионализм и ответственный подход к делу помогут преодолеть любые трудности. Александр Викторович, спасибо Вам за «Сотрудничество». Желаю успехов и поддержки жителей региона!», – написал Шувалов.

«Поддержка» жителей региона не заставила себя ждать. Под сообщением мэра появилось множество комментариев оппозиционного характера. В основном пользователи возмущались результатами выборов и указывали на тот факт, что ни они сами, ни их знакомые не голосовали за Моора.

«Ни одного не знаю, кто за него голосовал! Народ уже из принципа голосует за любого против единороссов, а они все побеждают и побеждают, да еще и с такими отрывами. Смешно, о каком доверии речь то вообще?!»,– пишет Николай Андреев.

«Тоже против ЕР голосовала. К чему эта показуха в предвыборной кампании? Если заранее знаете, кто якобы победит. Лучше бы эти деньги на благие дела потратили. Хотя разве единороссы умеют что-то хорошее делать обычным гражданам?», – спрашивает Елена Валиева.

«В Сургуте явка самая низкая. Но из знакомых никто не голосовал за ЕР», – резюмирует Татьяна Валицкая.

Напомним, голосование в Югре на прошедших выборах губернатора Тюменской области вполне можно назвать протестным. Соперники Александра Моора на троих набрали там больше 50 процентов голосов. Так, коммунист Иван Левченко получил в ХМАО 21,17%, либерал-демократ Артем Зайцев – 20,03%, справоросс Владимир Пискайкин – 9,42%. При этом явка в ХМАО оказалась самой низкой в «матрешке» – всего 35,27%.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 11.09.18

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