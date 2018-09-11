Югорские власти пообещали отдать патриотам 9 тонн шоколада, который не доели на выборах

Школьникам Югры раздадут более девяти тонн шоколада. Сладости были закуплены спонсорами для выборов 9 сентября – планировалось вручить их участникам викторины «Города Югры» в качестве гарантированного приза. Однако явка в Югре оказалась ниже ожидаемой (всего 35%) и шоколад остался невостребованным.

Во вторник, 11 сентября, в ходе заседания регионального оргкомитета проекта «Города Югры» было принято решение, что делать с плитками. «У нас почти 100 тысяч плиток по 90 граммов каждая. Мы решили, что раз уж они предоставлены для проекта «Многовековая Югра», то мы их используем в этом направлении, раздадим участникам детских конкурсов, – рассказала «Новому Дню» Оксана Макеева, директор АУ «Открытый регион» (организатор викторины «Города Югры»). – Завершен прием заявок на конкурс творческих работ, мы уже знаем, кому вручим 700 плиток. Впереди еще конкурс патриотических проектов, который пройдет в октябре-ноябре. Он будет массовым, рассчитан на школьные коллективы. Мы выберем лучшие проекты во всех муниципальных образованиях, и все без исключения ученики школ-победителей получат в подарок шоколад. Воспитанники детских домов также будут участвовать в патриотическом конкурсе и тоже получат сладкие подарки».

В социальных сетях жители тюменской «матрешки» уже второй день обсуждают новость о «лишнем» шоколаде. Некоторые довольно злобно высказываются в адрес югорских властей. «Хотели холопов дешевой соевой шоколадкой за 35 рублей заманить», – это самый популярный посыл в комментариях. Напомним, голосование в Югре на прошедших выборах губернатора Тюменской области вполне можно назвать протестным. Соперники Александра Моора на троих набрали там больше 50 процентов голосов. Так, коммунист Иван Левченко получил в ХМАО 21,17%, либерал-демократ Артем Зайцев – 20,03%, справоросс Владимир Пискайкин – 9,42%. При этом явка в ХМАО оказалась самой низкой в «матрешке» – всего 35,27%.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.09.18

Главный следователь Югры, отправленный в отставку, займется в Тюмени вопросами экстремизма. / Мэр Сургута породил оппозиционную дискуссию про губернатора Моора. / В Югре владелец магазина сломал нос полицейскому. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»