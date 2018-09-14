Власти Югры заставят бизнес нанимать на работу жителей округа вместо гастарбайтеров

В Югре будут квотировать рабочие места на новых предприятиях для приоритетного трудоустройства жителей округа. Об этом было заявлено на прошедшем в думе ХМАО правительственном часе.

Инициатива возникла в ходе обсуждения результатов работы Фонда развития автономного округа и Регионального аналитического центра. Руководители учреждений проинформировали депутатов о деятельности и отметили, что работа нацелена на содействие социально-экономическому развитию региона и создание новых промышленных объектов. Речь шла, в частности, о строительстве медицинских и образовательных учреждений, автомобильных дорог, полигонов утилизации твердых коммунальных отходов, индустриальных парков по газопереработке.

Депутат Сергей Елишев поднял вопрос трудоустройства на вновь вводимых объектах жителей автономного округа. По его словам, проблема трудовой занятости в регионе существует, ее озвучивают югорчане, которые приходят на прием к депутату.

«Необходимо квотировать рабочие места для приоритетного трудоустройства жителей Югры, разработать и заключать соглашения с работодателями, определять их обязанности и ответственность за предоставленную квоту югорчанам», – предложил парламентарий. Депутаты единогласно проголосовали за данную инициативу.

Напомним, согласно официальным данным Росстата, численность безработных в возрасте от 15 до 72 лет в ХМАО составляет 22,2 тыс. человек, уровень безработицы – 2,4%. При этом, в Югре большое количество трудовых мигрантов. Проблема актуальна для всей тюменской «матрешки». В Тобольске крупнейший нефтехимический проект «Сибура» возводят несколько сотен гастарбайтеров, даже не владеющих русским языком.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.09.18

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