В югорском Бюро судебно-медицинской экспертизы идут чистки

В Нягани уволен заведующий филиалом «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Юрий Гуляев. Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, с февраля 2016 года в бюро за деньги проводили предпохоронную подготовку тел умерших. При этом платные услуги оказывала жена Гуляева, имеющая статус индивидуального предпринимателя.

Надзорный орган внес представление руководителю окружного Бюро судебно-медицинской экспертизы и Гуляев был уволен в связи с утратой доверия. Эта формулировка мужчину не устроила, и он обжаловал увольнение в суде. Однако две инстанции признали решение законным. Кроме того, окружной суд ХМАО отказал Гуляеву, который требовал восстановить его в должности.

«Заведующий отделением вопреки требованиям законодательства о противодействии коррупции допустил возникновение конфликта интересов, выразившегося в создании ситуации, при которой его личная заинтересованность, направленная на получение доходов, повлияла на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им служебных обязанностей», – комментируют ситуацию в прокуратуре ХМАО.

В настоящее время в отношении бывшего начальника филиала возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Как сообщили «Новому Дню» в филиале Бюро в Нягани, новый заведующий на место Юрия Гуляева пока еще не назначен.

Напомним, чистки в югорском «Бюро судебно-медицинской экспертизы» идут давно. В апреле 2018 года стало известно, что сотрудники судмедэкспертизы стали фигурантами уголовных дел. Так, замначальника бюро подозревали в мошенничестве в особо крупном размере, а заведующего урайского филиала – в получение взятки. По некоторым данным, силовики заинтересовались деятельностью и самого Сергея Чиркова. Сам он был уволен 10 августа 2018 года.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 17.09.18

Жириновский обвинил губернатора Комарову в развале лесного хозяйства России. / Следственный комитет расследует смертельное ДТП с подростками в Югре. / В Югре могут закрыть нефтепроводы Роснефти. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»