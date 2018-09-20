Губернатор Комарова хочет возить в Югру фрукты из Сирии

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась в Москве с верховным муфтием Сирии Ахмадом Бадр эд-Дин Хассуном.

Глава сирийских суннитов выразил благодарность за то, что Комарова посетила Сирию и прилагает усилия для укрепления отношений. Он пообещал рассказать жителям Югры о том, что на самом деле происходило Сирии. «Это был настоящий международный террор. Поэтому я хочу поделиться этой информацией с югорчанами, чтобы в будущем они не допустили такого на своей земле, ведь любой террор уничтожает государство морально и экономически», – подчеркнул шейх Ахмад Хассун.

Наталья Комарова рассказала муфтию про соглашение между Югрой и сирийской провинцией Хомс, которое она подписала весной 2018 года. «Работая над документом, мы получили широкое представление о возможностях хорошо развитой экономически провинции Хомс Сирийской Арабской Республики. Сразу сложился «живой» интерес к югорской лесной продукции», – сказала губернатор, отметив, что автономный округ выразил заинтересованность в сирийских продуктах питания, особенно фруктах.

«Что касается гуманитарной сферы наших отношений, то мы постарались распространить ее действие на людей разных возрастов. В настоящее время проводится акция по формированию набора учебников для сирийских детей, – продолжила Наталья Комарова. – Также обращаю внимание на наши контакты и взаимные интересы в области народного творчества и прикладного искусства».

Так, глава региона выделила проект «Мобильное студенчество», в рамках которого состоится обмен студентами, преподавателями, учеными. К декабрю планируется завершить его проработку.

20-22 сентября Ахмад Бадр эд-Дин Хассун будет находиться в ХМАО. Муфтий уже посетил Соборную мечеть в Сургуте, где встретился с имамами, прибывшими из разных городов Югры, и прихожанами. После непродолжительной экскурсии, почетные гости совместно с прихожанами совершили намаз. Также шейх Ахмад Хассун встретился с журналистами. Отвечая на вопрос о миссии в Югре, он рассказал о возможных направлениях совместного развития Сирии и ХМАО.

«В первую очередь нам необходимо создать мост, выстроить братский диалог между Югрой и Сирией. В надежде на это, мы рассчитываем, что будет налажено сотрудничество между нашими и вашими деятелями в сфере политики и экономики, духовными деятелями», – сказал муфтий.

Напомним, весной 2018 года губернатор Югры Наталья Комарова побывала в Сирии, где пообщалась с президентом Башаром Асадом. Он принял приглашение посетить ХМАО, но до сих пор этого не сделал.

Ханты-Мансийск, служба информации

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