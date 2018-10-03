Отставку губернатора Натальи Комаровой будут обсуждать до декабря

Губернатора Югры Наталью Комарову будут «отправлять» в отставку до конца осени. Об этом в предисловии к очередному, сентябрьскому рейтингу Фонда «Петербургская политика» сообщает президент фонда Михаил Виноградов. «Ротация губернаторов не может не вызвать общего обострения информационного фона вокруг других глав регионов: не случайно появление во второй половине сентября медийных ожиданий вокруг гипотетической замены глав Мордовии, Архангельской, Кировской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской областей, Ханты-Мансийского АО. Достоверность этой информации неодинакова, но волна таких слухов будет оставаться в течение осени значимым фоном для деятельности глав регионов», – уверен политолог.

В сентябрьском рейтинге ХМАО остался в числе регионов со средней устойчивостью и получил 6,9 баллов (в августе было 7). Среди негативных событий были названы увольнение вице-мэра Нефтеюганска Сергея Лагойды, в деятельности которого прокуратурой выявлен конфликт интересов, победа представителей оппозиции на выборах глав в 20% городских и сельских поселений, банкротство банка «Югра» и невыплата долгов по зарплате работникам закрывшегося завода МДФ в поселке Мортка.

Стоит отметить, что Югра опустилась и в рейтинге устойчивости губернаторов от коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Эксперты отмечают, что все уральские губернаторы, избранные больше года назад, заметно сдали свои позиции к концу сентября. Наталья Комарова набрала 10 баллов. Максимальная оценка за крупные экономические проекты у нее соседствует с минимальными за экономическую привлекательность региона в целом, позиционирование, политический менеджмент. Слабеют и ее отношения с федеральным центром, – отмечали авторы исследования.

Напомним, после единого дня голосования в России началась новая волна по смене губернаторов. Только за эту неделю власть сменилась в трех регионах – Курганской и Липецкой областях и в Хакасии.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 03.10.18

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