Жительница Югры продала драгоценности, чтобы помочь военному врачу из Афганистана

В полицию Ханты-Мансийска в октябре 2018 года обратилась женщина, которая перевела военному врачу-американцу более миллиона рублей, рассчитывая получить от него подарок. Презент ей так и не пришёл, а военный врач удалился из соцсетей и отключил телефон. Теперь его разыскивают по подозрению в мошенничестве.

Как сообщают в пресс-службе МВД ХМАО, пострадавшей – 65 лет. С мошенником она начала общаться на сайте знакомств около полугода назад. Мужчина сообщил, что является гражданином США, по профессии военный врач и в настоящее время находится в Афганистане.

Его преступная схема была похожа на другие аналогичные схемы. «Он написал, что не сможет приехать на встречу и в качестве сюрприза отправил подарок в Ханты-Мансийск. В конце сентября 2018 года мужчина сообщил, что бандероль задержали в Лондоне. Для её транспортировки в Москву нужно 2,5 тыс. долларов. Женщина согласилась их перечислить. После этого потребовались деньги на пересылку и курьера. Общая сумма перечисленных югорчанкой средств – 1,1 млн рублей», – рассказали в окружном полицейском Главке.

Пострадавшая рассказала силовикам, что перечислила мужчине, которого она считала военным врачом, все свои сбережения. Чтобы добыть сумму, которую он попросил, она также продала свои золотые украшения.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказание 10 лет лишения свободы.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.10.18

Родители югорских школьников напуганы появлением банды педофилов. / В Югре задержан второй подозреваемый по делу о насилии и пытках в гараже. / Югра вошла в пятёрку российских регионов, лидирующих в рейтинге эффективности теплоснабжения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»