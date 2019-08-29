Пожилая югорчанка поверила в любовь офицера и лишилась денег

Жительница Сургута предпенсионного возраста стала жертвой интернет-мошенника, специализирующегося на обольщении одиноких женщин.

В одном из игровых приложений в социальной сети «Одноклассники» югорчанка познакомилась с мужчиной, который представился офицером ВМФ.

Моряк довольно быстро вошел в доверие к женщине и вскоре попросил у нее деньги в долг. Обещал вскоре вернуть. Доверчивая жертва совершила несколько денежных переводов на общую сумму в размере 102 тыс. рублей. После чего, офицер удалил свой аккаунт и перестал выходить на связь.

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», – сообщили в УМВД по Сургуту.

Похожая история произошла в Югре в прошлом году. Женщина продала драгоценности и перевела более миллиона рублей военному врачу-американцу из Афганистана.

Сургут, служба информации

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