Женщина из Нового Уренгоя потеряла 220 тыс.рублей, поверив другу по переписке из-за границы

Жительница Нового Уренгоя 45 лет перечислила 220 тыс. рублей мифическому ухажёру из-за рубежа. Друг по переписке обещал приехать в Россию на эти деньги, но вскоре просто пропал. Женщина обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Обстоятельства инцидента описывают в пресс-службе управления МВД Ямала.

«27 марта 2022 года в дежурную часть отдела полиции Нового Уренгоя обратилась гражданка 1976 года рождения. Женщина пояснила, что неизвестный, злоупотребив её доверием, завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 224 тыс. рублей. На одном из сайтов знакомств она познакомилась с якобы иностранцем. В течение 2-х месяцев переписки мужчина вошёл к ней в доверие и под предлогом оплаты проезда из другой страны в Россию убедил её перевести деньги»,– рассказали в окружном полицейском главке.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»