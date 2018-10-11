В Югре вводят «тихий час» из-за жалоб граждан на дрели и молотки

В Югре власти планируют ввести «тихий час» с 13 часов до 15 часов дня. В этот период предлагается запретить гражданам делать ремонты в доме. Соответствующие поправки необходимо внести в региональный закон о тишине. И именно это департамент внутренней политики ХМАО предлагает сделать депутатам. Народные избранники рассмотрят это предложение и примут решение на очередном заседании думы 16 октября 2018 года, сообщает агентство «Новый День». Ранее аналогичное предложение пытались ввести депутаты Ямала, но в последний момент вопрос сняли с повестки думы. Там предпочли сначала собрать мнения муниципалов.

В департаменте объясняют: запросы поступали от самих граждан, которые заботятся о дневном сне своих детей. Большинство муниципалитетов (особенно крупные города) это предложение поддержали. Более того, такие запреты действуют в других областях, например, в соседней Тюменской области.

Сейчас согласно закону Югры, нельзя шуметь в период с девяти часов вечера до восьми часов утра непосредственно в доме, а также в жилой зоне. В воскресенье и праздничные дни нельзя шуметь весь день. В документе особо отмечено, что нельзя использовать технику, которая нарушает покой граждан – это телевизоры, приёмники, игровые приставки. Кроме того, нельзя ночью громко слушать музыку, даже в автомобиле, если она мешает окружающим.

Отметим, вместе с новой поправкой чиновники предлагают ввести и наказание. Оно будет таким же, как для нарушителей запрета на ночной шум. А именно: для граждан предусмотрено предупреждение или штраф от пятисот до двух тыс. рублей. Для должностных лиц: от трёх тыс. до десяти тыс. рублей. Для организаций: от пяти тыс. до пятнадцати тыс. рублей.

Ханты-Мансийск, новый день, служба информации

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