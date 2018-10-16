В Югре ввели «тихий час» для дневного сна

Депутаты думы Югры приняли без споров и вопросов норму о введении «тихого часа». Таким образом народные избранники запретили жителдям проводить ремонты в домах в период с 13 до 15 часов дня в рабочие дни и в субботу. За нарушение запрета ввели штраф, сообщает агентство «Новый День». Решение принято в рамках очередного заседания думы во вторник, 16 октября 2018 года. Поправки внесены в региональный закон об административных правонарушениях и в «закон о тишине». Ограничения «тихого часа» не касаются тех работ, которые связаны с санитарно-эпидемиологическим благополучием населения.

Ранее в департаменте внутренней политики ХМАО агентству «Новый День» объяснили, что на поправках в «закон о тишине» настаивали сами жители: они таким образом пытались сделать более спокойным дневной сон своих детей. Сейчас югорчанам нельзя шуметь в период с девяти часов вечера до восьми часов утра непосредственно в доме, а также в жилой зоне. В воскресенье и праздничные дни нельзя шуметь весь день.

За нарушение запрета для граждан предусмотрено предупреждение или штраф от пятисот до двух тыс. рублей. Для должностных лиц: от трёх тыс. до десяти тыс. рублей. Для организаций: от пяти тыс. до пятнадцати тыс. рублей.

Отметим, на Ямале депутаты не смогли принять аналогичный законопроект: в последний момент его убрали из повестки, объяснив это тем, что хотят ещё посоветоваться с муниципалитетами.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.10.18

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