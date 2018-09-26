Введение «тихого часа» на Ямале откладывается

Законопроект о введении тихого часа на Ямале решили отложить. Об этом агентству «Новый День» сообщил в среду, 26 сентября, один из его авторов депутат Эдуард Яунгад. Ранее депутаты предложили ввести запрет на дневной шум с часу дня до трёх часов дня. Инициативу должны были рассматривать на очередном заседании 27 сентября 2018 года.

«Вопрос требует проработки с учётом мнения органов местного самоуправления и анализа правоприменительной практики регионов, где подобные инициативы уже обличены в форму закона», – сообщил Эдуард Яунгад.

Пока получить комментарии представителей муниципальной власти не удалось. Опрошенные агентством чиновники не готовы были дать свой отзыв на эту инициативу.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 26.09.18

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