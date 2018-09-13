Власти запретят ямальцам шуметь днём

На Ямале депутаты установят дополнительный период, когда нельзя шуметь. Это будет дневное время с часу дня до трёх часов дня. Соответствующие поправки должны принять депутаты заксобрания Ямала в закон об административных правонарушениях на ближайшем заседании, сообщает агентство «Новый День». Оно состоится 27 сентября 2018 года. Проект закона внесён в окружную думу.

Напомним, сейчас шуметь на Ямале нельзя в будние дни с 23 часов до 7 часов утра. В выходные – с 23 часов до 9 часов утра.

По тексту регионального КоАП, за нарушение этого запрета физлицам придётся заплатить штраф от пятисот рублей до 2,5 тыс. рублей. Должностным лицам – от пяти до пятнадцати тыс. рублей. Юрлицам – от пятидесяти до двухсот тыс. рублей.

Получить комментарии депутатов-представителей комитета по госустройству и местному самоуправлению, который и рассматривает законопроект, в четверг, 13 сентября, не удалось.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 13.09.18

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