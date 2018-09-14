Депутаты объяснили, зачем вводят «тихий час» на Ямале

Ввести на Ямале «тихий час» предложили жители округа на приёме у депутатов. Об этом агентству «Новый День» сообщил один из соавторов законопроекта об установлении дополнительного времени тишины, депутат заксобрания округа Эдуард Яунгад.

Как раннее сообщало агентство, на ближайшем заседании заксобрания Ямала депутаты рассмотрят поправки в окружной закон об административных правонарушениях. Предлагается расширить период «тишины» – обозначить промежуток времени днём, когда, также же как ночью, нельзя шуметь. Авторы поправок предлагают запретить громкие звуки с часу дня до трёх часов дня. Пока что нарушать покой на Ямале запрещено в период с 23 часов вечера до 7 утра в будни и до 9 утра в выходные дни.

«Такое предложение озвучили граждане на приёме у депутатов. Цель – сделать комфортным дневной отдых ямальцев и дневной сон для маленьких детей. Отмечу, мы будем не первые, кто поддержал такое дополнительное ограничение. Подобные «тихие часы» введены в других регионах – Москве, на Алтае, например», – сказал г-н Яунгад. Он добавил, что вместе с ним автором законопроекта стал спикер окружной думы Сергей Ямкин. Депутат не исключил, что документ может претерпеть изменения в рамках обсуждения на комитете и в думе.

Ближайшее заседание намечено на 27 сентября 2018 года.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 14.09.18

Тело ямальца, погибшего в Тайланде, доставят в Салехард. / Неелов на инаугурации Моора посоветовал Артюхову почитать умную книжку. / Новый замгенпрокурора по УрФО приступил к работе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»