Губернатор Комарова назначила нового куратора программы «Сотрудничество»

Губернатор Комарова сменила координатора программы «Сотрудничество». Вместо директора Департамента экономического развития – замгубернатора ХМАО (должность занимает Николай Милькис – прим. ред.) эта функция возложена лично на первого заместителя главы округа Геннадия Бухтина. Соответствующее постановление Наталья Комарова подписала в конце прошлой недели. Неизвестно, с чем связаны изменения, пояснительная записка отсутствует.

Напомним, реализация программы «Сотрудничество» на территории Югры регулярно критикуется депутатами тюменской облдумы. Парламентарии указывают на низкие показатели исполнения бюджета, неэффективность использования средств, постоянные срывы графиков по строительству объектов и полное отсутствие контроля над освоением бюджетных денег.

На каждом заседании представители оппозиционных партий требуют дать возможность депутатам контролировать проекты, реализующиеся по программе «Сотрудничество». «Тюменская счетная палата не может проводить проверки в ХМАО, а счетная палата Югры обходит стороной стройки, почему-то у нее нет желания проверять строительство объектов», – поясняют депутаты.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 24.10.18

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