В Югре снова погиб подросток, надышавшийся газом из баллончика

В Югре от отравления газом скончался очередной подросток. О смерти 16-летнего юноши, надышавшегося из баллона с пропаном, правоохранительным органам стало известно 13 ноября. «Вечером 12 ноября компания несовершеннолетних проводила время в квартире одного из подростков, куда они принесли газовый баллон с пропаном. При вдыхании газа одному из них стало плохо, юноша лег спать и через некоторое время скончался», – сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъят газовый баллон. Для установления точной причины смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Стоит отметить, что в последнее время подростки регулярно гибнут, надышавшись газом из баллончиков. Так, в конце октября в Нефтеюганске умер 15-летний подросток, который отравился газом из баллона для портативных газовых приборов. А в начале января в Екатеринбурге в одном из торговых центров скончался 11-летний мальчик, он дышал газом из баллончика для заправки зажигалок.

Нягань, служба информации

Нягань. Другие новости 14.11.18

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