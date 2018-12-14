В Югре судили нервного игромана, который поджигал чужие машины

Житель Нижневартовска отделался условным сроком за поджог пяти автомобилей. В августе 2018 года 35-летний мужчина, раздосадованный проигрышем крупной суммы в автоматах, решил снять стресс и спалил чужие машины, припаркованные на неохраняемых стоянках. Материальный ущерб, причиненный владельцам, составил 143 тыс. рублей.

Югорчанина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и приговорили к 1,5 годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком на два года, – сообщили в прокуратуре ХМАО.

Похожий случай произошел в июле в Сургуте. Местный пироман сжег три первые попавшие в его поле зрения машины после ссоры с женой.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 14.12.18

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