После ДТП с шестью погибшими губернатор Комарова обвинила водителей в агрессивной манере вождения

После ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск», унесшего жизни шести человек, губернатор Наталья Комарова раскритиковала югорских водителей за агрессивную манеру езды.

«Ситуация на дорогах Югры нуждается в пристальном внимании. Я лично сегодня проезжала по этой трассе, и хочу обратить внимание, что на трассе водители ведут себя очень агрессивно, часто нарушая правила дорожного движения, – сказала Комарова в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. – При этом автомагистрали на сегодняшний день переполнены. Такая обстановка будет как минимум до 2 января. В этой связи необходимо усиление мер по обеспечению безопасности на дорогах».

Заместитель главы региона Андрей Зобницев рассказал о подробностях ДТП. Сообщение о нем поступило 29 декабря в 16:45 по местному времени. Стало известно, что авария произошла с участием четырех автомобилей: двух грузовых, одного вахтового автобуса и одной легковой машины.

В результате ДТП пострадали 24 человека. Шестеро из них погибли, 18 получили травмы (6 – легкой степени тяжести, 12 – средней).

Представители компании «РН-Бурение» сообщили Наталье Комаровой, что в автобусе находился 21 сотрудник компании. В их числе – буровые мастера, их помощники, рабочий состав. Междугородний автобус выдвинулся из Нефтеюганска после обеда, и двигался в сторону левого берега Приобского месторождения. Перевозка сотрудников была организована по окончании материально-технических отчетов. Сотрудники возвращались на объекты бурения.

По словам специалистов «РН-Бурение», двое погибших были из Уфы, один из города Отрадный Самарской области и еще один из Краснодара. Все буровые мастера. Еще два погибших человека – водители автобуса и встречного транспорта. Представители работодателя сообщили, что все погибшие и пострадавшие застрахованы. Максимальная сумма страховки в трагических случаях составляет 2,2 млн рублей.

РЕН-ТВ опубликовал список пострадавших и погибших в дорожной аварии в Нефтеюганском районе 29 декабря.

Погибли:

1. Николай Рыбак, 1959

2. Константин Жедик, 1960

3. Анатолий Иванов, 1964

4. Алексей Вислаушкин, 1972

5. Альберт Таибалов

6. Расим Агаханов, 1973

Ранены:

1. Тимур Галимов, 1984

2. Виталий Щербаков, 1988

3. Никита Кравченко, 1988

4. Альберт Тагильбаев, 1977

5. Петр Рябушкин, 1964

6. Марат Ромашкин, 1989

7. Антон Умрихин, 1985

8. Александр Симонович, 1987

9. Руслан Искандаров, 1989

10. Максим Усов, 1979

11. Евгений Мамай, 1984

12. Наиль Мансуров, 1988

13. Артур Зарипов, 1986

14. Руслан Райманов, 1987

15. Александр Штранц, 1991

16. Ильдус Яппаров, 1961

17. Александр Носов.

В связи с дорожно-транспортным происшествием в Нефтеюганском районе введен режим ЧС. В Главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому округу работает оперативный штаб. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях. В Главном управлении работает телефон «горячей линии»: 8 3467 397 777.

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