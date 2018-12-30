Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП в Югре: возбуждено уголовное дело

В Югре возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли шесть человек и еще 18 получили различные травы. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина после проведения неотложных первоначальных следственных действий материалы уголовного дела будут переданы для дальнейшего всестороннего расследования в центральный аппарат.

«По предварительным данным, 29 декабря 2018 года на автодороге Нефтеюганск – Ханты-Мансийск водитель грузового автомобиля МАЗ, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом, перевозившим вахтовиков. В результате ДТП погибли 6 человек, не менее 18 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения», – сообщает СУ СКР по ХМАО. В настоящее время следователями и криминалистами завершен осмотр места происшествия.

В целях получения дополнительных данных о причинах и обстоятельствах ДТП и восстановления объективной картины произошедшего, следствие обращается к лицам, ставшим очевидцами ДТП, либо проезжавшим место ДТП в первые минуты после аварии, с просьбой позвонить на телефон дежурной службы следственного управления: 8-950-502-74-52.

«Кроме этого, если у вас имеется запись с видеорегистратора, зафиксировавшая ДТП или место ДТП в первые минуты после аварии, просим предоставить ее следствию», – говорят в следственном комитете.

Напомним, авария произошла 29 декабря в 16:45 по местному времени. На трассе «Нефтеюганск – Ханты-Мансийск» столкнулись два грузовика, вахтовый автобус и одна легковая машина. В автобусе ехали сотрудники компании «РН-Бурение» – буровые мастера, их помощники, рабочий состав. По словам специалистов «РН-Бурение», двое погибших были из Уфы, один из города Отрадный Самарской области и еще один из Краснодара. Еще два погибших человека – водители автобуса и встречного транспорта.

Накануне был опубликован список погибших и пострадавших.

Нефтеюганский район, служба информации

Нефтеюганский район. Другие новости 29.12.18

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