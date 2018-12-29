В страшном ДТП в Югре пострадали 24 человека, шестеро погибли (ФОТО)

Следователи СКР устанавливают обстоятельства ДТП в Нефтеюганском районе, которое произошло 29 декабря около 16 часов на 820 км федеральной автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в районе Приразломного месторождения.

Как сообщили в СУ СКР по ХМАО, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля МАЗ выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом. В результате аварии погибли шесть человек, не менее 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

На место происшествия выехала группа следователей и следователей-криминалистов аппарата следственного управления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В соцсетях пишут, что в ДТП кроме грузовика и автобуса также участвовали легковые автомобили. В вахтовом автобусе, по словам очевидцев, были сотрудники организации «РН-Бурение».

Официальный штаб правительства Югры сообщает, что столкнулись две грузовых машины, одна легковая, газель и вахтовый автобус. Пострадало 24 человека, 6 из них погибли. По предварительным данным, двое погибших – жители Уфы, один человек из Отрадного, 1 – из Краснодара, личности еще двоих устанавливаются. Состояние 12 человек оценивается как средне-тяжелое.

«Для оказания необходимой медицинской помощи, 6 человек направлены в Нефтеюганскую районную больницу, 6 человек – в Нефтеюганскую окружную клиническую больницу, 6 – доставлены в Пойковскую больницу. Для оказания специализированной помощи по профилю нейрохирургия, из Сургутской клинической травматологической больницы направлено два специалиста», – заявили в штабе.

Для оказания экстренной психолого-психиатрической помощи пострадавшим и их родственникам, Сургутской клинической психоневрологической больницы и Нефтеюганской окружной клинической больницы имени В.И. Яцкив направлены две специальные бригады.

«Запас крови, противошоковых, противоболевых препаратов имеется в необходимом объеме. Диагностическое оборудование, компьютерные томографы готовы к проведению экстренного обследования пациентов», – сказал заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

В связи с ДТП в Нетфтеюганском районе в главном управлении МЧС региона открыта «горячая линия» по телефону 8 3467 397 777.

Некоторые пользователи соцсетей сравнивают сегодняшнюю аварию с той, что произошла 4 декабря 2016 года.

«Ситуация как под копирку с ДТП двухгодичной давности. Та же дорога, опять большегруз, опять автобус. Эта трасса слишком узкая. Пока ее не расширят регулярно будут погибать люди. Ответственность за состояние дороги лежит на губернаторе», – написал Виктор Андрейчук.

«С такими бабками давно уже можно было от Хантов до Сургута 4 полосы выложить, но лучше штрафы поднять, и так сойдёт», – резюмирует Олег Бондаренко.

Нефтеюганский район. Другие новости 28.12.18

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