Власти Югры хотят, чтобы на базе «ЮТэйр» создали региональную авиакомпанию

Правительство Югры готово включиться в федеральный проект по созданию регионального перевозчика на базе Utair. Об этом оно уже уведомило Минтранс РФ, – пишет ТАСС. Чиновники заинтересованы, чтобы именно их компания (округ владеет 38,8% «ЮТэйр») стала базовой авиакомпанией при реализации проекта по увеличению по увеличению региональной доли авиаперевозок в стране.

Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО, увеличение региональных авиаперевозок актуально для жителей округа. «В силу особенностей географического положения региона, его значительной площади, количества аэропортов, расположенных в Югре, и большого числа удаленных населенных пунктов», – пояснили в департаменте.

Накануне стало известно, что «ЮТэйр» может перейти в собственность Сбербанка и ВТБ, которые по поручению президента и правительства разрабатывают проект новой авиакомпании для развития региональных перевозок. По данным газеты «Ведомости», рассматривается вариант забрать для этого проекта Utair путем конвертации долга перед Сбербанком в акции.

Напомним, 99 процентов акций «ЮТэйр» принадлежит юрлицам. Общество «АК-Инвест» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента.

В конце декабря 2018 года стало известно о том, что «ЮТэйр» попросил банки списать половину долга. Ранее, 20 декабря, авиакомпания допустила дефолт по реструктурированному долгу.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.01.19

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