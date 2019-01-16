Крупное югорское госпредприятие могут купить иностранцы

Фонд развития Югры одобрит на заседании наблюдательного совета выделение целевого займа для АО «Югорский лесопромышленный холдинг». Как сообщается в документах правительства округа, ФГАУ «Российский фонд технологического развития» передаст заемщику под один процент годовых 61,1 млн рублей, а Фонд развития – 26,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что лесопромышленный холдинг получит 190 млн рублей.

«87,2 млн рублей планируется выдать из двух источников в рамках общей суммы займа, одобренной к выдаче экспертным советом Фонда развития Югры в ноябре 2018 года, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Фонда развития Югры. – Софинансирование проекта со стороны федерального ФРП было предусмотрено изначально. Сейчас наблюдательный совет Фонда развития должен одобрить выдачу займа на данных условиях в соотношении 70/30 процентов».

Средства «Югорскому лесопромышленному холдингу» понадобились на запланированную модернизацию предприятия «ЛВЛ-Югра» в связи с расширением рынков сбыта и удовлетворением нового спроса.

«Так, открыт паспорт на экспорт пиломатериалов в Австралию. Планируется увеличение с 30 до 50 тыс. метров кубических объема поставки бруса-ЛВЛ в Германию. Отметим, по итогам работы общества в 2018 году его выручка составила 4,8 млрд рублей, а чистая прибыль – более 450 млн рублей», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, лесопромышленный холдинг стоит в плане приватизации на 2019 год. Власти намерены продать свое предприятие за 3,8 млрд рублей. Кто станет покупателем, пока не раскрывается.

«Этот актив инвестиционно привлекателен. У холдинга есть собственные мощности по заготовке древесины в непосредственной близости от перерабатывающих предприятий, осуществляется полный цикл от заготовки до глубокой переработки. Безусловно, он вызвал интерес у российских и иностранных инвесторов, занятых в сфере лесопереработки. С ними ведутся переговоры, решение в настоящее время не принято», – резюмируют в Фонде развития Югры.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.01.19

Пенсионер из Югры потрошил фонари на набережной Тюмени. / В Нижневартовске эвакуировали 35 школ из-за двенадцатилетней девочки. / Двигатель самолета «ЮТэйр», напугавший футбольных болельщиков, отослали в Канаду. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»