В Югре госпредприятию дадут деньги перед тем как его продать

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» получит льготные займы для модернизации завода по производству клееного шпонированного бруса в Нягани («ЛВЛ-Югра»). Заявки уже одобрил экспертный совет Фонда развития. Модернизация завода предполагает приобретение оборудования для двух участков производства: сушки и сортировки шпона (стоимостью 103 млн рублей) и ребросклеивания сырого шпона (87 млн рублей). Мощность в результате модернизации производства увеличится до 50 тыс. куб. м. (текущий показатель составляет 30 тыс куб.м), выручка – более чем в раза – с 600 млн рублей до 1,3 млрд рублей, рентабельность продаж – до 24,6% (10,2%).

В ходе заседания экспертного совета было принято решение оказать финансовую поддержку в сумме 190 млн рублей сроком на 5 лет под 5% годовых с предоставлением 2-летней отсрочки по уплате основного долга.

Напомним, «Югорский лесопромышленный холдинг» является единственным производителем бруса-ЛВЛ на территории УрФО, он поставляет на экспорт более 90% продукции. При этом власти ХМАО в 2019 году выставят на продажу сто процентов акций холдинга. В рамках приватизации объекта планируется выручить 3,8 млрд рублей. Средства пойдут на покрытие дефицита бюджета, который в следующем году составит предположительно около 20 млрд рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.11.18

В Мегионе сгорел жилой дом (ВИДЕО). / Фонд развития Югры получит из бюджета 1,6 млрд рублей. / На тюменском месторождении «Сургутнефтегаза» погиб рабочий. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»