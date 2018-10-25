Власти Югры продадут крупный холдинг

Власти ХМАО в 2019 году выставят на продажу сто процентов акций АО «Югорский лесопромышленный холдинг» (находится в Ханты-Мансийске). В рамках приватизации объекта планируется выручить 3,8 млрд рублей. Средства пойдут на покрытие дефицита бюджета, который в следующем году составит предположительно около 20 млрд рублей.

ХМАО является собственником имущества одного госпредприятия и акционером 31 хозяйственного общества. В 23-х объектах у округа сто процентов доли, еще в трех обществах – от 50 до 100 процентов, в четырех предприятиях – от 25 до 50 процентов и в одном – менее 25 процентов. Больше всего окружных компаний относятся к сферам «Транспорт» и «Связь».

«Югорский лесопромышленный холдинг» – ведущий участник рынка лесной и деревообрабатывающей промышленности России. Подразделения холдинга специализируются на выполнении полного производственного цикла: от заготовки и вывозки до распиловки и глубокой переработки древесины.

Ханты-Мансийск, служба информации

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