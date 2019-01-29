Подозреваемого в убийстве вице-мэра Нягани оправдали

Суд оправдал жителя Югры, обвиняемого в заказном убийстве вице-мэра Нягани Фариды Долотказиной. Речь идет об уроженце Дагестана Зиядхане Зиядханове. Уголовное дело в отношении него было громким: обвинение утверждал сам бывший заместитель генпрокурора в УрФО Юрий Пономарев. Судили обвиняемого в окружном суде ХМАО. Исход процесса стал неожиданным. Зиядханова судили не только за убийство – ему также вменяли кражу, незаконное ношение оружия и боеприпасов. Причем того самого оружия, из которого застрелили чиновницу Долотказину. Как стало агентству «Новый День», судебный процесс завершился в октябре 2018 года. Суд согласился с обвинением лишь по одному преступлению – по краже. Незаконное приобретение оружия и убийство доказать следователи в суде не смогли. Сейчас дело находится в Верховном суде.

Весной 2018 года генпрокурор в УрФО Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Зиядханова. По версии надзорной инстанции, 35-летний житель ХМАО стал исполнителем убийства вице-мэра Нягани, куратора сферы ЖКХ, Фариды Долотказиной. Заказчика преступления на тот момент силовики так и не нашли.

«В марте 2013 года злоумышленник получил заказ на убийство заместителя мэра Нягани от гражданина, личность которого устанавливается. Утром 28 марта 2013 года он подкараулил потерпевшую в подъезде жилого дома в 1-м микрорайоне города и выстрелил в нее из пистолета, оборудованного самодельным устройством для бесшумной стрельбы. В результате полученного ранения женщина скончалась. Указанное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему мужчина ранее незаконно приобрел, хранил и носил при себе. В ходе следствия пистолет обнаружен и изъят», – говорилось в сообщении генпрокуратуры в УрФО.

Там называли Зиядханова членом организованной преступной группы. «С июня 2012 года по март 2013 года в составе ОПГ он совершил хищения денег и имущества, принадлежащего местному жителю и трем фирмам на сумму более двух млн рублей», – описывали состав преступления в надзорной инстанции.

Как рассказали 29 января 2018 года агентству «Новый День» в пресс-службе генпрокуратуры в УрФО, в суде кражи удалось доказать, Зиядханову назначено наказание – четыре года в колонии общего режима. В прокуратуре не стали подробно комментировать оправдательный приговор по обвинению Зиядханова в убийстве. Но сказали, что в феврале состоится апелляция в верховном суде.

Дело об убийстве вице-мэра Нягани оказалось непростым: сначала следователи задержали по подозрению в организации убийства Юрия Брюхова – бизнесмена из Нягани (руководил местной компанией ООО «Югратрансавто»). Он за год до трагедии присылал городским чиновницам траурные венки по почте. В числе получателей таких посылок были сама Фарида Долотказина и, по неофициальным данным, градоначальница Римма Докукина. В итоге Брюхова признали виновным лишь в угрозе убийством. Как сообщал в 2014 году следственный комитет ХМАО ему было назначено ограничение свободы на два года.

Нягань, служба информации

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