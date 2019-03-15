Обвиняемого в убийстве югорской чиновницы оправдали из-за цвета куртки

Верховный суд рассмотрел дело Зиядхана Зиядханова, которого югорские силовики обвиняли в убийстве чиновницы – вице-мэра Нягани Фариды Долотказиной. Дело поступило в Москву после того, как суд ХМАО оправдал г-на Зиядханова: Генпрокуратура в УрФО обжаловала это решение. Верховный суд не встал на сторону прокуроров и тоже оправдал уроженца Дагестана. В редакции агентства «Новый День» оказались документы, где описаны аргументы инстанции. Зиядханова оправдали, потому что обвинение строилось лишь на предположениях.

История убийства

В Фариду Долотказину выстрелил неизвестный в подъезде ее дома утром 28 марта 2013 года. Она успела вызвать «скорую», ее госпитализировали, но ранение оказалось смертельным. Сначала по подозрению в организации убийства задержали бизнесмена Юрия Брюхова («Югратрансавто»). Он присылал городским чиновницам траурные венки по почте. Но в итоге его признали виновным лишь в угрозе убийством.

Спустя пять лет, в апреле 2018 года генпрокуратура УрФО заявила о завершении расследования заказного убийства. Исполнителем назвали Зиядхана Зиядханова. Заказчика так и не установили. Тогда надзорная инстанция характеризовала обвиняемого как активного участника организованной преступной группы. Г-на Зиядханова обвиняли не только в том, что он стрелял в Фариду Долотказину, но и в совершении краж.

В октябре 2018 года суд завершился. Зиядханова признали виновным в кражах и оправдали по обвинению в убийстве.

Почему оправдали

Согласно материалам суда, обвинение Зиядханова строится на нескольких фактах. Два свидетеля сообщили, что он похож на мужчину, который входил в подъезд Долотказиной в день убийства. Точного ответа никто не дал, при этом один из свидетелей сообщил о том, что у него плохое зрение.

При этом сама Долотказина, уже будучи ранена, сообщила, что в нее стрелял мужчина в капюшоне и черной куртке небольшого роста. Установлено, что у самого Зиядханова была в 2013 году синяя куртка с капюшоном, но прокуратура посчитала, что утром чиновница могла не различить цвет одежды. Суд посчитал этот довод несостоятельным.

В зоне убийства сотовый телефон Зиядханова не определялся, но, по версии прокуратуры, он мог его выключить на время, так как через 13 минут после убийства уже разговаривал по нему. Эти доводы суд признал несостоятельными.

Следствие так и не смогло установить за пять лет заказчика убийства, сумму вознаграждения, а также место приобретения оружия. Это, кстати, был переделанный пистолет Иж-79 с самодельным глушителем. Его убийца выкинул в соседнем квартале Нягани. Оружие нашли спустя две недели после убийства – 13 апреля.

В распоряжении следствия была видеозапись, на которой видно, как в подъезд входит мужчина. Но лица его разобрать невозможно. Любопытно, что в рамках расследования должен был быть проведен эксперимент с этой записью, но диска в уголовном деле не оказалось.

Следователи при этом не доказали, что пистолет принадлежал именно Зиядханову. «Связь Зиядханова с лицами, причастными к изготовлению оружия, его заказу, а также с лицом, у которого сложились с потерпевшей конфликтные отношения, а также с лицами, которых ранее склоняли совершить нападение на потерпевшую, органами следствия и судом не установлена», – резюмирует судебная коллегия.

Кражи

Участие Зиядханова в «преступной группировке» выражается в том, что он подвозил грабителей к местам совершения преступлений. В частности, это были ограбление магазина «Монетка», столовая, откуда похитители вынесли платежный терминал, и офис, где банда украла ноутбук.

Москва, Нягань, служба информации

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