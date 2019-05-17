Мэр Нефтеюганска продал гараж и разбогател

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев отчитался о доходах за 2018 год. Он заработал более 6 млн рублей (это на миллион рублей больше, чем годом ранее). В том числе зарплата в мэрии – 4,4 млн рублей, 11,5 тыс – единовременная выплата и 1,7 млн рублей – доход от продажи гаража. Ездит мэр Нефтеюганска все также на Toyota Land Cruizer 200. У него в собственности семь участков – для строительства дома и дачные, жилой дом, квартира и нежилое помещение.

Супруга г-на Дегтярева получила намного больше – 13,7 млн рублей по итогам 2018 года. Причем большая часть – 9,1 млн рублей – это прибыль от продажи квартиры. Отметим, в 2017 году у супруги Дегтярева была только одна квартира – она же осталась и в декларации за 2018 год. Соответственно, была продана какая-то другая недвижимость, полученная в том же 2018 году. У жены мэра две машины – КИА Rio и «Инфинити EX25». Также супруга градоначальника владеет нежилым помещением.

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев стал фигурантом неоднозначной истории о спецоперации силовиков в мэрии. В феврале неофициально стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении г-на Дегтярева из-за увольнения вице-мэра Сергея Логойды с нарушениями, но потом постановление о возбуждении дела отменила генпрокуратура в УрФО. Ранее суд отменил сделки по продаже земельных участков мэрией: земли передавали под жилищное строительство, но в итоге дома там не появились, а территории начали переводить в другие категории для коммерческой застройки. Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев пытался прервать суд, отозвать иск, обещал, что сумет договориться с собственниками участков. Но суд не разрешил ему отозвать иски.

На днях губернатор Югры Наталья Комарова выразила неудовлетворение Сергею Дегтяреву из-за задержек с возведением в Нефтеюганске стелы памяти спортсменам, погибшим в автокатастрофе под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года. Как объяснил г-н Дегтярев, этим вопросом должна была заниматься некоммерческая организация – благотворительный фонд развития города Нефтеюганска «Созидание». Но организация закрылась. «Спонсоров привлечь не удалось, поэтому было принято решение о выделении средств из бюджета города – порядка 9 млн рублей. Сейчас это решение проходит необходимые юридические процедуры», – оправдался мэр.

Но губернатор Комарова не приняла этих объяснений и потребовала от градоначальника дорожную карту по возведению памятного знака.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 17.05.19

Власти Югры выделят деньги на ремонт взлетной полосы в аэропорту Березово. / Под Курганом найден мертвым пропавший студент-югорчанин (ФОТО). / Сальмонеллез в детский сад Югры завезли из другого региона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»