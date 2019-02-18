В отношении мэра Нефтеюганска возбуждены уголовные дела

В отношении мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева возбуждены уголовные дела по статьям 286 и 303 УК РФ. Поводом стало увольнение заместителя мэра Сергея Лагойды. По версии следователей, Дегтярев уволил его без проведения служебной проверки, а когда в суде потребовали документы этой проверки, он их подделал. Делом занимается четвертое следственное управление ГСУ СКР. Подписал постановление о возбуждении генерал-лейтенант Руслан Ибиев 13 февраля 2019 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Доктор Комаровский», прилагая документы постановления. Оперативно-розыскные мероприятия в мэрии Нефтеюганска прошли в конце января. Почти две недели ничего не было известно о возбуждении дела.

Как следует из постановления о возбуждении дела, 7 сентября 2018 года Сергею Дегтяреву поступило представление от прокуратуры о том, что Лагойда указал неполные сведения в декларации. Речь шла о месте регистрации заместителя мэра. Далее, по версии следователей, глава города должен был провести проверку по этому факту, выслушать и доводы самого заместителя. Но он этого не сделал и уволил г-на Лагойду без разбирательств. Лагойда обратился в суд, чтобы восстановиться в должности. Тогда Дегтярев, по версии следствия, подделал документы проверки. В том числе, подделана была объяснительная чиновника Виталия Прокофьева, который зарегистрировал Лагойду у себя.

В постановлении о возбуждении дела говорится, что пособником выступал помощник мэра Максим Виер. Он подготовил документы об увольнении и помогал фальсифицировать материалы проверки.

Адвокат Сергея Дегтряева Алтынай Найманова сообщила агентству «Новый День», что не может комментировать информацию о возбуждении дела, так как у нее до сих пор нет поставления. Ранее она говорила, что информация об обысках и оперативных мероприятиях намеренно муссировалась в прессе для того, чтобы надавить на Сергея Дегтярева и заставить его уволиться. Она говорила, что оснований для возбуждения дела нет.

Когда в администрации Нефтеюганска прошли оперативно-розыскные мероприятия (в конце января 2019 года), появилась неофициально информация о том, что они могут быть связаны с земельными разбирательствами. Речь идет о деле в арбитражному суде. Мэрия Нефтеюганска сначала подала иск для расторжения сделки купли-продажи больших участков земли под жилищную застройку, а потом мэр Сергей Дегтярев от этого иска хотел отказаться.

Официальная информация о деле Дегтярева до сих пор не появилась на сайте СКР.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 18.02.19

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