В Нефтеюганске вынесено решение по резонансному делу, которое мэр хотел прекратить

У коммерсантов заберут участки под застройку в микрорайоне 9а в Нефтеюганске. Суд признал договор купли-продажи, по которому эти участки перешли под контроль компании «Технологии современного управления», недействительным. Мэру Сергею Дегтяреву не позволили отказаться от иска. Решение суда озвучено 21 января 2019 года, сообщает агентство «Новый День». Мотивировочной части пока нет.

Суд по спорным территориям начался летом 2018 года. Как ранее сообщало агентство «Новый День», чиновники сами обратились в арбитраж, чтобы разорвать договор с коммерсантами, заключенный в мае 2016 года. Документ подписывали при прежнем руководстве мэрии, спустя время к нему появились претензии. Поводом для иска, по данным агентства, стало то, что, во-первых, цена земли при продаже была крайне мала – 24 рубля за «квадрат». Во-вторых, участок передавали под жилую застройку, но за два года ничего строить так и не начали. В 2018 году появились разговоры о том, что землю просто отдадут ритейлеру «Лента» и на этом месте появится гипермаркет.

Спустя несколько месяцев после начала процесса мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев внезапно попытался отозвать иск. Отвечая на вопросы агентства он обещал, что решит вопрос со строительством жилья, но только если суд прекратится. Суд не удовлетворил его требования и не прекратил рассмотрение дела. Итогом стало решение от 21 января 2019 года.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 22.01.19

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