В мэрии Нефтеюганска работают силовики

В администрации Нефтеюганска в четверг, 24 января, по неофициальным данным, работают силовики. По данным собеседников агентства «Новый день», в мэрии проходят оперативно-розыскные мероприятия.

Получить комментарии в администрации Нефтеюганска не удалось – телефон приемной постоянно занят. Мэр города Сергей Дегтярев не взял трубку. В следственном управлении СК ХМАО просили перезвонить позднее. В МВД по Югре тоже не смогли оперативно прокомментировать информацию.

По версии собеседника агентства, оперативные мероприятия проходят в рамках проверки по статье «злоупотребление должностными полномочиями» – 285 УК РФ.

Проверка может быть связана с резонансным судебным процессом по поводу оспаривания сделки по продаже двух участков земли в микрорайоне 9а. Земли, проданные коммерсантам за небольшую сумму в 2016 году, предназначались для жилищного строительства. Однако за два года никакого жилья так и не возвели, более того, начался процесс перевода земель из категории жилищной застройки в деловую зону.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», на днях суд признал эти сделки недействительными. Вероятно, собственнику этих земель – компании «Технологии современного управления» – придется вернуть в собственность муниципалитета участки. Мэр Сергей Дегтярев пытался прекратить судебный процесс, уверяя, что сумеет договориться с коммерсанатами о строительстве жилых домов. Но суд не разрешил ему вмешиваться.

Учредитель и директор «Технологий» – Сергей Чолаков. Он же учредил компанию ЮГТ, руководит которой Дмитрий Пайвин – депутат гордумы Нефтеюганска, бывший коммунальный чиновник и экс-глава «Юганскводоканала». Телеграм-канал «Газ-Батюшка» причисляет г-на Пайвина к лоббисткой группе окружного депутата Степана Пыталева.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 23.01.19

В Сургуте школьники вскрыли квартиру одноклассницы и вынесли валюты на миллион. / Следственный комитет опроверг сам себя: захватчик самолета из Сургута был трезвым. / Губернатор Комарова собрала всех силовиков из-за пьяного угонщика самолета из Сургута. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»