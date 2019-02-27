Не надо кошмарить органы власти: полпред Цуканов прокомментировал дело нефтеюганского мэра

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов намекнул на политический акцент в деле главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева. Он также сообщил, что не нужно напрасно «кошмарить» муниципальных чиновников – им и так непросто работать. Полпред заявил, что нарушения в действиях Дегтярева, возможно, были. Но есть ли смысл возбуждать в отношении него дело – это вопрос. Своим мнением о деле югорского мэра г-н Цуканов поделился на встрече с редакторами уральских СМИ в среду, 27 февраля 2019 года, сообщает агентство «Новый День».

Напомним, уголовные дела, в которых фигурировал глава Нефтеюганска, были возбуждены по статьям 286 и 303 УК РФ после оперативно-розыскных мероприятий в мэрии. В том числе, в материалах расследований говорилось о нарушениях, связанных с увольнение вице-мэра Нефтеюганска Сергея Лагойды. Почти сразу решение о возбуждении уголовных дел отменила генпрокуратура УрФО.

27 февраля полпред в УрфО Николай Цуканов заявил, что имел разговор о деле Дегтярева с заместителем генпрокурора. «Я обращался к заместителю генпрокурора. Там отменили решение по возбуждению уголовного дела. Но придется разбираться: все-таки есть в какой-то части нарушение главой муниципалитета законодательства в части заместителя, его увольнения. Я не могу вам озвучивать все материалы следствия», – пояснил г-н Цуканов. И добавил, что держит дело на контроле.

После этого он напомнил, что еще до того, как появилась официальная информация следователей, в СМИ уже были подробности оперативно-розыскных мероприятий в мэрии Нефтеюганска, что нанесло большой урон репутации Сергея Дегтярева. Именно об этом ранее говорила и адвокат мэра в беседе с агентством «Новый День».

«Нелегко и так муниципалитетам. Желающих немного идти работать в органы власти, а в муниципальные еще меньше – контроля больше, средств меньше. Тем не менее, борьба с коррупцией – тоже вопрос, который стоит на контроле у президента. Мы этой работой продолжаем заниматься, но это не значит, что надо кошмарить все органы власти. Претензии должны быт обоснованы. Мы много производим задержаний, лишений свободы, но насколько это всегда обоснованно?»,– задал риторический вопрос полпред, после чего намекнул на то, что дело Дегтярева носит политический характер.

«Самая главная проблема – еще нет решений, но уже все журналисты, все СМИ это выбросили. Это значит, кто-то эту информацию дал. Наносит это урон человеку? Да, конечно. Еще нет решения суда, но все родные, близкие, вся страна знает, что он вор, бандит. При этом не все материалы доходят до суда, – рассудил Николай Цуканов. – Через следствие решать политические вопросы – неправильно».

Нефтеюганск, служба информации

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