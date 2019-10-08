Из-за увольнения заместителя главы Нефтеюганска возбудили новое дело

Новое уголовное дело возбудили силовики в отношении служащих мэрии Нефтеюганска. Повод все тот же – незаконное увольнение заместителя мэра Сергея Лагойды. Именно из-за этого было ранее возбуждено уголовное дело в отношении главы города Сергея Дегтярева, позднее дело закрыли. Как сообщил 4 октября 2019 года портал «Нефть», на этот раз фигурантом уголовного дела является помощник мэра Нефтеюганска Максим Виера. Его фамилия и ранее присутствовала в материалах силовиков, но в прошлый раз его называли лишь пособником.

Дело, по данным издания, расследует 4-е следственное управление ГСУ СКР с дислокацией в Екатеринбурге. Фабула та же, что ранее в деле Дегтярева, квалификация – ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности). На этот раз в материалах расследования указано, что именно Максим Виер подготовил документы для увольнения Лагойды. А во время судебного разбирательства подделал результаты служебной проверки.

Напомним, Лагойда потерял должность после проверки прокуратуры в связи с нарушениями, которые он допустил в декларации. После увольнения чиновник обратился в суд, так как порядок увольнения, по его версии, был нарушен. Суд встал на сторону Лагойды, ему вернули пост.

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев в разговоре с NEFT сообщил, что ничего не знает о новом уголовном деле в отношении своего помощника.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 08.10.19

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