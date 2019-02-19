Прокуратура отменила постановление о возбуждении дела главы Нефтеюганска

Генеральная прокуратура РФ в УрФО отменила постановление четвертого СУ ГСУ СКР о возбуждении уголовного дела в отношении мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева. Об этом «Новому Дню» сообщил пресс-секретарь надзорного ведомства.

«Надзирающим прокурором проверена законность и обоснованность постановления четвертого следственного управления ГСУ СКР от 13 февраля 2019 года о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации города Нефтеюганска. В связи с несоблюдением отдельных требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства при проведении проверки и принятии процессуального решения в порядке статей 144 и 145 УПК РФ, заместителем генпрокурора РФ названное постановление отменено», – говорится в ответе прокуратуры.

Накануне стало известно, что следователи возбудили в отношении Дегтярева уголовные дела по статьям 286 и 303 УК РФ. Поводом стало увольнение заместителя мэра Сергея Лагойды. Постановление было подписано лично генерал-лейтенант Руслан Ибиев. Напомним, 24 января в мэрии Нефтеюганска прошли оперативно-розыскные мероприятия.

Ни сам Сергей Дегтярев, ни его адвокат Алтынай Найманова не знали о возбуждении уголовного дела. Ранее Алтынай Найманова говорила, что информация об обысках и оперативных мероприятиях намеренно муссировалась в прессе для того, чтобы надавить на Сергея Дегтярева и заставить его уволиться. Она была уверена, что оснований для возбуждения дела нет.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 19.02.19

У самолета Utair при посадке во Внуково треснуло лобовое стекло. / В столице Югры во время пожара взорвался газ, сгорела женщина. / В Ноябрьске простаивает мусорный завод регоператора Ямала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»