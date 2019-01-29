Адвокат мэра Нефтеюганска рассказала, что хотят от Дегтярева силовики и замгубернатора

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, попавший в больницу после обысков в мэрии, не станет фигурантом уголовного дела. В этом уверена его адвокат Алтынай Найманова. По ее словам, оперативно-розыскные мероприятия, скорее всего, ничем не закончатся. В блиц-интервью «Новому Дню» она рассказала о том, что силовики нашли в квартире градоначальника и чего хотят от Дегтярева.

– Алтынай Муссовна, неофициальные источники в силовых структурах сообщали, что мэр задержан, что его подозревают в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и т.д. Обвинение до сих пор не предъявили?

– Мероприятия, которые проводились 24 января, проводились в рамках ОРМ и для их проведения имелось только дело оперативного учета. Дело оперативного учета не всегда выливается в возбуждение уголовного дела, дело оперативного учета для уголовного дела имеет значение только в том случае, если дело уже возбуждено имеются лица подозреваемые, но необходимо собрать доказательную базу.

В настоящее время каких-либо уведомлений в возбуждении уголовного дела в отношении Дегтярева Сергея Юрьевича или иных сотрудников администрации нет. Какое либо уведомление о подозрении в совершении преступления не вручено (что должно было быть в соответствии с УПК РФ), тем более не предъявлено никакого обвинения. То есть с учетом сложившейся на сегодняшний день ситуации все эти громкие заявления о задержании, об обыске, об обнаружении несметных богатств – это фальшь, которую, скорее всего, скидывали в СМИ, чтобы информационно погубить деловую репутацию мэра.

– В доме Дегтярева не было ни оружия, ни денег? Что у него нашли в итоге?

– Я лично присутствовала, скажем так, при «обыске». Официально это называлось обследование, но по факту проводился обыск – доставали вещи из шкафов, перебирали каждую бумажку. Денег в доме найдено не было, золота и бриллиантов – тоже не нашли. Была наличка в кошельке, как у вас или у меня, то есть суммы в пределах разумного. Никаких семидесяти тысяч долларов, никаких шести миллионов рублей, незарегистрированного оружия нет.

Били изъяты порядка 3-4 квитанций, чеков на приобретение двери для ремонта и чек на пополнение счета. Чек на пополнение счета – это деньги за продажу гаража. Все имущество Сергей Юрьевич на протяжении многих лет официально декларирует и оплачивает все налоги.

Интересный момент – информация о проведении в доме обысков и найденном в нем «богатстве» была вброшена в СМИ примерно к двум часам дня. При этом само обследование квартиры силовики начали после десяти вечера.

– Как вы думаете, с какой целью распространялась заведомо недостоверная информация?

– Я предполагаю, что это способ давления на Сергея Юрьевича, но это лишь мое предположение. Мы официальной позиции ни от кого не услышали. Но кулуарно много на что намекают.

– Чего хотят?

– Явился лично Шипилов (Алексей Шипилов, первый заместитель губернатора – прим. ред.) и предложил Дегтяреву написать заявление о снятии с себя полномочий. Шипилов лично пообщался с силовиками при закрытых дверях, с теми лицами, которые руководили процессом. Потом вышел и показал Сергею Юрьевичу всю информацию, которая в появилась публичном пространстве, все то грязное белье, которое было вывешено у нас в соцсетях и в СМИ, которое поддержали в том числе и федеральные каналы, даже не проверив информацию. Он все это продемонстрировал и сказал: «Увольняйся, нужно спасать систему».

– Вы думаете, что единственная цель – снять Дегтярева с должности?

– Если вы намекаете на то, что якобы хотят восстановить Сергея Лагойду (экс-заместителя главы, уволенного по представлению прокурора – прим. ред.), то официально об этом не говорилось, но вроде бы как подразумевалось. Фамилия его часто звучала.

– А силовики ни на что не намекали?

– В администрации я не присутствовала, меня туда никто не пустил. А дома никаких разговоров не велось, потому что присутствовали супруга Сергея Юрьевича и я.

– Как долго могут длиться оперативные мероприятия, начатые на прошлой неделе?

– Каких либо сроков для оперативно-розыскных мероприятий законом прямо не предусмотрено. Если предследственная проверка, к примеру, ведется в течении 10 дней, а в исключительных случаях может продлиться до 30-ти дней, то для ОРМ сроков нет. Но я предполагаю, что все это тихонько закроется. Потому что нигде ничего не было обнаружено.

– Судя по информационной кампании, должны были найти.

– Люди так громко, с апломбом врываются, пиарят свое местонахождение в СМИ. Как говорят очевидцы, силовики сами себя сфотографировали и затем вбрасывали фото в сеть – как стоят в дверях в балаклаве, как в коридоре сидят на стульях. Они с кем-то постоянно консультировались, давали какие-то пояснения и скидывали всю информацию в сеть. Первоначальная информация пошла от них, то есть они надеялись что-то найти. Может быть, горы золота и бриллиантов. Но ничего не нашли и очень сильно расстроились.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 28.01.19

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