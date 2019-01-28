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Понедельник, 28 января 2019, 14:21 мск

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Суд дал комментарии по делу, из-за которого в мэрии Нефтеюганска прошли обыски

Суд признал, что чиновники Нефтеюгангска продали участки в микрорайоне 9а по цене, заниженной в 200 раз. Также суд доказал, что вместо жилых домов новый владелец этой земли собирался строить магазин, хотя не имел на это права. При этом судья завил о давлении со стороны коммерсантов, которые владели спорной землей. Об этом сообщается в мотивировочном решении суда. Оно объясняет, почему сделку купли-продажи земли признали недействительной. Напомним, согласно неофициальным данным, это земельное дело стало одним из поводов для оперативно-розыскных мероприятий в мэрии Нефтеюганска.

Суть разбирательства: в 2016 году мэрия Нефтеюганска продала компании «Технологии современного управления» крупный участок земли (49 тыс. «квадратов») с условием: под комплексное жилищное строительство. А в 2018 году через суд решила расторгнуть договор купли-продажи. Поводом стало то, что за два года на участке так и не начали ничего строить, кроме того, один из участков территории сменил назначение: с жилищной застройки под объекты торговли. Осенью 2018 года мэр Сергей Дегтярев попробовал остановить суд и отказаться от иска. Но суд не принял отказ, с мэром не согласилась и прокуратура. В январе 2019 года суд признал сделку купли-продажи недействительной. Через несколько дней в мэрии прошли оперативно-розыскные мероприятия.

Суд в мотивировочном решении описал историю спорных участков. Компания «Технологии современного управления» получила участок еще в 2014 году, правда, лишь в аренду. Уже тогда кадастровая стоимость территории составляла 243 млн рублей. В 2015 году прошли публичные слушания. Решили, что на этой земле построят жилье: три семиэтажки, две девятиэтажки, еще две девятиэтажки с пристроенными помещениями системы соцобслуживания и детский сад. Землю поставили на кадастровый учет с разрешенным использованием «под комплексное освоение в целях жилищного строительства». Арендаторы обязаны были осваивать участок. В 2016 году землю им продали за 1,2 млн рублей (около 24 рублей за «квадрат»). Суд решил, что оснований для этого у чиновников не было. Не было договора комплексного освоения участка, отсутствовали постройки, строительство не велось. Более того, неправомерной оказалась и выкупная цена.

Чиновники в суде пояснили, что рассчитывала ее исходя из ставок аренды. Однако суд решил, что это было бы возможно только, если бы у покупателя на участке были хоть какие-то строения.

Назначение земли тоже изменили некорректно. Два больших участка коммерсанты разделили на более мелкие. И уже эти образованные территории поставили на учет с совсем другим назначением: под объекты торговли. Напомним, осенью 2018 года в городе активно обсуждали информацию о том, что на этом месте появится вместо жилых домов гипермаркет «Лента». Правда, мэр г-н Дегтярев тогда сообщал агентству, что ему об этом ничего не известно. Он также уверял, что один из участков все-таки предназначен для возведения жилья.

В суде также стало известно, что один из образованных участков коммерсанты в 2017 году перепродали. Покупателем стал некий Максим Тихонов.

В ходе процесса компания «Современные технологии управления» дважды заявляла отвод судье на заседании 20 декабря 2018 года. Суд расценил это как давление.

Как сообщалось, суд признал договор купли-продажи незаконным. При этом судья уточнила, что договор аренды от 2014 года все еще остается в силе. И мэрия может оставить себе плату в 1,2 млн рублей, полученную в качестве цены продажи. Эти деньги можно засчитать как арендную плату с 2016 года.

Действия чиновников по продаже участков признали неправомерными, они нарушили интересы жителей города, продав участки по заниженной стоимости.

Нефтеюганск, служба информации

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