Мэр Нефтеюганска Дегтярёв рассказал, почему передумал забирать землю под жилые дома

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв пояснил, зачем вмешался в судебный процесс по земле в микрорайоне 9а. Он рассказал, что мэрия пытается прийти к компромиссу с собственником участка, чтобы на земле всё-таки началось строительство жилых домов и торгового центра. Поэтому он отзывает иск о признании сделки по передаче земли инвестору незаконной.

Речь идёт о двух участках, которые были проданы в 2016 году компании «Современные технологии управления». Один из них предназначен для жилья, второй – для магазина. Предполагалось, что инвестор займётся комплексным освоением территории, построит там дома и объекты социальной инфраструктуры. Сроки в договоре прописаны не были. Земля была продана по цене 24 рубля за квадратный метр, что вызвало вопросы. За два года стройка так и не началась, из-за земли начались межэлитные конфликты. В городе в 2018 году появились слухи, что территорию отдадут гипермаркету «Лента» и никаких домов там не будет. Особенный интерес вызывает и инвестор. Компания может быть аффилирована с депутатом Дмитрием Пайвиным, так как её учредитель –Сергей Чолаков – партнёр народного избранника. Летом 2018 года мэрия подала иск в арбитраж, чтобы отменить сделку и вернуть землю. Но осенью 2018 года мэр Дегтярёв этот иск отзовал. Суд не согласился с ним, предложив ему доказать, что это не повлечёт ущемления прав жителей Нефтеюганска. Мэр уверяет, что решить вопрос в мирном порядке – лучше для всех.

«Вы знаете, что из-за этих участков были конфликты, ситуация непростая, поэтому стройка и не начиналась. Но в последнее время наметилась положительная тенденция в переговорах с собственником участка. Есть вероятность, что если мы прекратим судебное разбирательство, то освоение земли начнётся. Там есть участок для жилых домов и он будет в соотвествии с этим назначением и застраиваться», – пояснил Сергей Дегтярёв в беседе с агентством «Новый День». Он добавил, что сейчас к участку не подведены коммуникации, так что инвестор в любом случае будет его осваивать совместно с городскими властями.

В официальном ответе за подписью мэра Нефтеюганска, который также пришёл в адрес агентства, говорится, что ему не известно о переговорах с «Лентой» и сам он в них не участвует.

Напомним, у компании «Современные технологии управления» не просто нейт сайта, у неё нет даже телефона. Поэтому совершенно неясно, как связываться с инвестором и получать его комментарии относительно планов на огромную площадь города. Телеграм-канал «Газ-Батюшка» причисляет г-на Пайвина к лоббисткой группе окружного депутата Степана Пыталева.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 07.11.18

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