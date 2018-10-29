Глава Нефтеюганска отказался от борьбы за участок, который хотят отдать «Ленте»

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв вмешался в резонансный конфликт вокруг участка в микрорайоне 9а. Он отказался бороться за эту землю. В 2016 году ещё прежний глава города продал участок для жилой застройки коммерсантам. Уже через год назначение его изменилось, теперь там планируют строить супермаркет. В июне 2018 года, когда участок уже несколько раз становился предметом конфликта между депутатами и чиновниками, мэрия подала иск для отмены сделки. Через несколько месяцев, в октябре, мэр Дегтярёв прислал в суд отказ от иска. Метания мэрии и странное решение главы города привлекли внимание общественников и политиков.

В 2016 году крупный земельный участок (49 тыс. «квадратов») в Нефтеюганске был продан. Его за 1,2 млн рублей купила компания «Технологии современного управления», чтобы возвести жилой комплекс. Прошло два года, дома так и не появились, у участка изменилось назначение: согласно кадастровой карте, там расположатся «Объекты торговли товарами первой необходимости и повседневного спроса». В городе ходят слухи, что участок обещали «Ленте» под гипермаркет. В июне мэрия потребовала отменить сделку, и одним из аргументов было то, что кадастровая стоимость земли составляла не менее 243 млн рублей. То есть сумма сделки была занижена в сотни раз.

Почему Дегтярёв осенью 2018 года отказался от борьбы за участок – неясно. В пресс-службе администрации Нефтеюганска отказались оперативно ответить на вопросы, предложив агентству «Новый День» прислать запрос. В гордуме получить пояснения тоже не удалось. А у владельца участка и вовсе нет телефона для связи.

Вместе с тем арбитражный суд не стал закрывать дело. Там Дегтярёву предложили до 1 ноября 2018 года доказать, что отказ от иска не нарушит интересы жителей. Кроме того, суд просит мэра объяснить, кто решил, что участки будут проданы по цене 24 рубля за «квадрат».

Телеграм-канал «Газ-батюшка» полагает, что вмешательство Дегтярёва – это следствие увольнения вице-мэра Сергея Лагойды. Он, напомним, ушёл в отставку после того, как прокуратура нашла недостоверные данные о регистрации в его декларации о доходах. По версии канала, г-н Лагойда хотел вернуть землю, именно он подавал иск, а Дегтярёв отстаивает интересы коммерсантов и потому выступил против такого решения. .

Владельцы спорной земли ничем в городе неизвестны, поэтому наблюдатели полагают, что это «поганка», которая может быть аффилирована с крупными компаниями ХМАО. Учредитель и директор «Технологий» – Сергей Чолаков. Он же учредил компанию ЮГТ, руководит которой Дмитрий Пайвин – депутат гордумы Нефтеюганска, бывший коммунальный чиновник и экс-глава «Юганскводоканала». Телеграм-канал «Газ-Батюшка» причисляет г-на Пайвина к лоббисткой группе окружного депутата Степана Пыталева.

Агентство «Новый День» будет следить за развитием ситуации.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 29.10.18

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