Мэрия Нефтеюганска в суде не смогла представить достойные аргументы по земельному спору

Суд объяснил, почему не разрешил мэрии Нефтеюганска отказаться от иска по земле в микрорайоне 9а. Дело в том, что глава города Сергей Дегтярёв не смог доказать, что в случае прекращения суда интересы горожан нарушены не будут. Об этом говорится в мотивировочной части решения арбитража. Тем временем мэрия предложила думе города перевести часть спорной территории из категории жилой зоны в общественно-деловую зону.

Напомним, летом 2018 года мэрия обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор купли-продажи участка в микрорайоне 9а. Поводом стало то, что, во-первых, цена земли при продаже была крайне мала – 24 рубля за «квадрат». Во-вторых, участок передавали под жилую застройку, но за два года ничего строить так и не начали. Более того, в 2017 году назначение большей части земли изменили с жилой на общественно-деловую зону. В 2018 году появились разговоры о том, что землю просто отдадут ритейлеру «Лента» и на этом месте появится гипермаркет. В ноябре 2018 года мэр города Сергей Дегтярёв обещал, что жильё там будет – для него остался небольшой участок. Глава также сообщил, что ему удалось договориться с собственником земли – «Современные технологии управления» – о начале освоения участка, но только нужно, чтобы суд закончился. Дегтярёв заявил, что о строительстве «Ленты» ему ничего не известно.

Как уже писало агентство, суд не прекратил дело и предложил прокуратуре оценить спорную сделку. «Обращаясь с исковым заявлением в суд, истец указывал, что оспариваемая сделка нарушает права Нефтеюганска, как публично-правового образования, а также права неопределенного круга лиц, заключена с нарушением закона. Доказательства того, что принятие судом отказа от иска не противоречит закону, не нарушит прав других лиц, истцом не представлены, отказ от иска не мотивирован. Не представлены доказательства добровольного исполнения требований ответчиком либо не указаны иные основания для отказа истца от заявленных требований», – говорится в материалах суда.

На сайте администрации в начале ноября 2018 года опубликованы проект решения думы: изменения в генплан и правила землепользования и застройки. В этих документах участок 9а из жилой зоны становится общественно-деловой зоной. Как рассказал в пятницу, 23 ноября, агентству сам Сергей Дегтярёв, такие изменения были одобрены в 2017 году на общественных слушаниях, но они ещё не увтерждены думой. Очевидно теперь придётся ждать решения суда по иску об отмене сделки купли-продажи земли. Только после этого можно будет заниматься спорным участком.

фото – скрин с документа – проект решения думы

Нефтеюганск, служба информации

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