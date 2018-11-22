Суд не разрешил главе Нефтеюганска отказаться от борьбы за землю и обратился к прокурорам

Суд не разрешил мэру Нефтеюганска Сергею Дегтярёву откзаться от иска по делу о незаконной продаже городского земельного участка. Речь идёт о территории под застройку магазина и жилого квартала в микрорайоне 9а. Кроме того, эту сделку по решению суда проверит прокуратура ХМАО. Об этом говорится в материалах арбитража, сообщает агентство «Новый День».

Участки для комплексного освоения власти Нефтеюганска продали по низкой цене в 2016 году. За два года никто так и не начал стройку. В 2018 году мэрия решила признать через суд сделку по купле-продаже земли незаконной. Начался процесс в арбитраже. Осенью 2018 года в него вмешался глава Сергей Дегтярёв. Он пожелал забрать иск. Мэр пояснял агентству «Новый День», что пытается договориться с собственником участка в мирном порядке – коммерсанты якобы обещают всё-таки начать стройку после прекращения тяжбы. Напомним, землёй владеет компания без сайта и телефона «Современные технологии управления», связанная с депутатом Дмитрием Пайвиным.

Суд 20 ноября решил, что не принимает отказ городских властей от иска. Более того, в процесс привлекают прокуратуру.: суд предложил надзорной инстанции представить заключение о соответствии закону оспариваемой сделки.

Следующее заседание по делу назначено на 20 декабря 2018 года.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 22.11.18

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