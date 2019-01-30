Мэр Нефтеюганска обвинил замгубернатора Шипилова в попытке захвата власти

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев назвал организатора силовой атаки на себя. По его словам, это замгубернатора Алексей Шипилов. «За всем этим стоит заместитель губернатора ХМАО-Югры Алексей Шипилов. Несмотря на то, что 24 января в здание администрации Нефтеюганска никто не мог войти, он свободно перемещался по зданию и даже общался с руководителем организованных в отношении нас действий. Алексей Викторович говорил, что дело обязательно будет возбуждено и что мне нужно уходить в отставку. Я, как человек, для которого честь и достоинство – не пустые слова, просто обязан доказать вою правоту. В этом я не остановлюсь», – сказал Дегтярев. Для того, чтобы сделать это заявление он специально отпросился из больницы на два часа.

Он рассказал о событиях, которые произошли 24 января в мэрии Нефтеюганска. По его мнению, в тот день была предпринята попытка захвата власти, «поскольку, то, что происходило, невозможно связать с действующим уголовно-процессуальным и иным законодательством, и оперативно-розыскной деятельностью».

«В 9 утра ворвалась группа вооруженных людей, все сотрудники администрации были блокированы и ограничены в передвижениях, были отобраны телефоны. Задержание это никак не регламентировалось и выглядело так: всем сидеть и не рыпаться. Никаких возможностей для связи матерям со своим детьми не было. Кое-кому нужна была медицинская помощь в виде перевязки, но и в этом было отказано. Даже питание уже было предоставлено после скандала. Главным скандалистом по этому поводу был Павел Александрович Прокопович. Ему еще отомстили и написали, что в это время он не скандалил, а сдавал главу», – говорит мэр.

Сергей Дегтярев поблагодарил жителей города за поддержку, которую они ему оказывают и тем самым предают сил для противостоячния. «Поверьте, мне каяться в каких-либо грехах нет оснований. Вся деятельность, которая была осуществлена мной, более чем за два года в администрации Нефтеюганска, она была направлена на установление законности, правильности принятия решений. Ну и судите сами, первое, что мы сделали за эти годы – закрыли все исполнительные листы, которые были, – сказал Дегтярев. – На 1 января 2018 года на 118 млн рублей они у нас закрыты. Мы начали проектирование все долгостроев, начиная от роддома, крытого катка и заканчивая станцией обезжелезивания – мы их сдали. На сегодняшний день напрямую подошли к решению вопроса обманутых дольщиков – это все, что нам досталось в наследство. И группа людей, которым это, видимо, не очень нравится, хотят сделать так, чтобы город Нефтеюганск опять вернулся в стагнацию, в которой он был последние несколько лет».

По словам Сергея Дегтярева, его и других сотрудников администрации пытаются представить рассадником коррупции. «Нас решили наказать за то, что мы действительно что-то делаем, а не за наше бездействие. Все обвинения за то, что «взяли взятку за землю». Наоборот, мы вернули эту землю. Иск был подан в суд. Мы доказали незаконность приватизации данного земельного участка», – сказал мэр. Он, правда, не пояснил, почему потом, в процессе суда, он пытался отказаться от иска администрации и договориться с коммерсантами об освоении участка.

Получить комментарии Алексея Шипилова не удалось. Как сообщили «Новому Дню» в приемной замгубернатора, он находится в отпуске.

Напомним, 24 января в администрации Нефтеюганска прошли оперативно-розыскные мероприятия. «Обыски» прошли не только в кабинете мэра, но и у него дома и, по информации телеграм-каналов, там якобы нашлись крупные суммы денег и оружие. Сообщалось, что силовиков интересовали, в том числе, документы по судебному процессу об отмене сделки купли-продажи земли в микрорайоне 9а. И речь могла идти о возбуждении уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Между тем, адвокат Дегтярева Алтынай Найманова опровергла всю эту информацию.

Нефтеюганск, служба информации

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